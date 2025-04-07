Разработка Telegram-бота "GPT-наставник"

Необходимо разработать Telegram-бота "GPT-наставник". Это не просто чат-бот, а цифровой наставник, проводник и соавтор внутреннего роста. Он помогает человеку сохранять фокус, двигаться к цели. Он адаптируется под пользователя, задаёт квесты, отслеживает прогресс и ведёт по пути изменений.

Техническое задание по блокам работы по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1N7NuIQ73F1MzKvR2tpkvzmuhSwVeU_dvk3zsneCOuig/edit?usp=drivesdk. Здесь больше информации по проекту: https://drive.google.com/drive/folders/1ECjgZmtGzf01nqGoDXOGjiIJEqnmC76a

Для нас важно:

1. Возможность сделать разработку полностью или только часть (например, только API + Telegram)

2. Стоимость конкретного блока (1 из 4)

3. Сроки

4. Какие уточнения нужны