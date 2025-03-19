Требуется доработка интернет-магазина на Opencart 3. Основные задачи: интеграция фильтра FilterVier_SEO с версткой, настройка фильтров, редиректов и реализация быстрого поиска товаров на главной странице. Также предполагаются дополнительные правки по мере необходимости.
Парсер данных с сайта + работа с API WB
Евгений, добрый день!
Нам нужен парсер, который будет собирать данные с товаров на сайте:
– Заголовок
– Описание
– Характеристики
– Фото
– Категория товара
– Габариты (ДхШхВ)
В идеале сделать так, чтобы заголовок переписывался по API через GPT чат.
Описание тоже должно переписываться. Если нет описания, то по промпту GPT чат должен создать его с нуля, имея, допустим, только заголовок.
Фотографии также должны быть скачаны с карточки товара, далее приведены к размерам минимум 900х900 px.
И при наличии характеристик в карточке, они тоже должны быть получены.
Габариты есть не во всех карточках, нужно будет подумать как их получать. Возможно получение примерных габаритов, исходя из подобных товаров или делать запрос чату GPT, чтобы он предполагал габариты товара.
Категорию тоже нужно получить, но категории на сайте далеко не всегда совпадают с категориями на WB, поэтому это нужно будет либо вручную выбирать, либо также через искусственный интеллект совмещать категории
И по этим данным, которые мы получим с парсера нужно будет создать по API карточку на WB и вписать все необходимые данные в нужные поля
Это примерное описание задачи. Давайте созвонимся и обсудим более детально все нюансы. Удобнее будет завтра или послезавтра в 14:00 по Мск?
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