Flutter программист для доработки webview приложения

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  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки180 просмотров

Ищем подрядчика на разовые работы, в данный момент требуется:

Описание:

При клике на иконки вацапа и телеграмма в мобильном приложении

открывается страница с ошибкой - "не удалось открыть страницу" (т.е. приложения не открываются)

*скринкаст видео прикладываю - https://disk.yandex.ru/i/tSB4MLgEe2Ehlg

Потребуется сборка и публикация приложения в appstore и google market

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