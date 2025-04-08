Opencart Back-End доработка

  1. Биржа фриланса
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Требуется доработать ИМ на Opencart 3

Задачи:

1. Посадить фильтр FilterVier_SEO, на нашу "готовую верстку", верстать не нужно (верстальщик есть, если необходима будет помощь);

2. Донастроить фильтр, связать их с категориями, настроить редиректы и пр.

3. Попробовать реализовать быстрый поиск на товаров на главной, есть "подбор букетов по параметрам" и по параметрам, выводить только 4 товара, такой блок;

И ряд других правок.

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