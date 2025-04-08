Требуется доработать ИМ на Opencart 3



Задачи:



1. Посадить фильтр FilterVier_SEO, на нашу "готовую верстку", верстать не нужно (верстальщик есть, если необходима будет помощь);



2. Донастроить фильтр, связать их с категориями, настроить редиректы и пр.



3. Попробовать реализовать быстрый поиск на товаров на главной, есть "подбор букетов по параметрам" и по параметрам, выводить только 4 товара, такой блок;



И ряд других правок.