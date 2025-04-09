Написать простой телеграм бот

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт10 заявок346 просмотров

  1. Бот используется в групповых чатах

  2. Когда в чат вступает новый участник, бот его сразу ограничивает (restrict) на неограниченное время

  3. Если не удается это сделать (бота нет в админах), то бот логирует это и покидает групповой чат, в котором произошло событие.

  4. Если бот получает личное сообщение от человека (не в группе), то бот отвечает на /start статичным приветственным сообщением

  5. Тех требования:

  6. Бот написан в виде функции на любом языке на Yandex Cloud Functions

  7. Желательно не использовать готовые библиотеки (для экономии ресурсов)

  8. Бот подписан (через webhook) только на события вступления человека в группу

  9. Тестируете бота на своем аккаунте.

TelegramРазработка программСоздание ботов
23 дня назад
Аветик
 
41 год
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
16 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
19 дней назад
Шахбоз
 
33 года
месяц в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
22 дня назад
Тигран
 
15 лет
22 дня в сервисе
Был
18 дней назад
22 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
23 дня назад
Тетяна
 
25 лет
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
23 дня назад
Кирилл
 
19 лет
23 дня в сервисе
Был
22 дня назад
23 дня назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
23 дня назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
23 дня назад
Павел
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
18 отзывов(-3)
23 дня назад