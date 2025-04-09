Требуется настроить ошибку 404 в Joomla и обеспечить корректный редирект на страницу 404. Необходимо разобраться в причинах, по которым редирект не срабатывает. Ожидается решение проблемы с настройками сайта.
Написать простой телеграм бот
Бот используется в групповых чатах
Когда в чат вступает новый участник, бот его сразу ограничивает (restrict) на неограниченное время
Если не удается это сделать (бота нет в админах), то бот логирует это и покидает групповой чат, в котором произошло событие.
Если бот получает личное сообщение от человека (не в группе), то бот отвечает на /start статичным приветственным сообщением
Тех требования:
Бот написан в виде функции на любом языке на Yandex Cloud Functions
Желательно не использовать готовые библиотеки (для экономии ресурсов)
Бот подписан (через webhook) только на события вступления человека в группу
Тестируете бота на своем аккаунте.
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