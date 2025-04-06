Настроить ошибку 404 в Joomla

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Открыт5 заявок266 просмотров

Настроить ошибку 404 в Joomla (mebel-m-servis.ru). Непонятно почему, но не срабатывает редирект на страницу 404.

JoomlaУстранение ошибок
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