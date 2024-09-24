Настройки Make-сценариев для Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки38 просмотров

Необходимо настроить сценарии:
1. Интеграция Tilda или Google Sheets → Shopify (создание заказа и клиента).
2. Создание метаполя WhatsApp-ссылки при создании клиента в Shopify.
3. Отправка сообщений клиенту в WhatsApp при установке тега в Shopify.

Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1HMBPkUTHM_MX9ivBZZ6C1N74CUAbmuaIOv1a4DR7Dhc/edit?usp=sharing

  • Опыт настройки Make-сценариев

  • Опыт работы с Shopify Admin API

  • Понимание метафилдов Shopify

  • Опыт отправки WhatsApp сообщений через API

Google SheetsShopifyWhatsAppИнтеграция APIРассылка сообщений
23 дня назад
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