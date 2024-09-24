Ищется кодер/верстальщик на Opencart для доработки сайта 3.0. Задачи: настройка нового шаблона, загрузка 500 товаров через XML/YML, установка и настройка модулей, оптимизация скорости сайта. Опыт в SEO приветствуется. Возможность постоянной работы по поддержке и продвижению сайта.
Настройки Make-сценариев для Shopify
Необходимо настроить сценарии:
1. Интеграция Tilda или Google Sheets → Shopify (создание заказа и клиента).
2. Создание метаполя WhatsApp-ссылки при создании клиента в Shopify.
3. Отправка сообщений клиенту в WhatsApp при установке тега в Shopify.
Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1HMBPkUTHM_MX9ivBZZ6C1N74CUAbmuaIOv1a4DR7Dhc/edit?usp=sharing
Опыт настройки Make-сценариев
Опыт работы с Shopify Admin API
Понимание метафилдов Shopify
Опыт отправки WhatsApp сообщений через API
Заявки фрилансеров
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