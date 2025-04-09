Сайт автосервиса.

Разработчик ушел на инхаус в компанию, времени у него нет.

Нужно переделать структуру формирования страниц и другие мелки правки.

Будет плюсом, если у вас приличный опыт в данном стеке, и если сразу напишите свой рейт.

Оплата:

- рубли (предпочтительнее)

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