Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях Tron, ETH и Binance Smart Chain. Проект включает сливание с общим пулом USDT и отображение токенов на кошельках минимум 2 месяца. Ожидается интеграция с web 3 и DEX, а также отображение в блокчейне. Срок реализации 3-10 дней.
Доработки сайта на django+python
Сайт автосервиса.
Разработчик ушел на инхаус в компанию, времени у него нет.
Нужно переделать структуру формирования страниц и другие мелки правки.
Будет плюсом, если у вас приличный опыт в данном стеке, и если сразу напишите свой рейт.
Оплата:
- рубли (предпочтительнее)
- крипта
Заявки фрилансеров
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