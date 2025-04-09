Вам потрібно налаштувати WalletConnect на HTML-сторінці сайту для підключення гаманців, зокрема Trust Wallet. Завдання включає інтеграцію з контрактом через апрув та підпис. На виході очікується фрагмент коду та гайд щодо його впровадження.
Flash usdt software
Необходимо разработать смарт-контракт для создания Flash USDT в следующих сетях: TRX (Tron), ETH и BNB (Binance Smart Chain). Flash USDT . Так же должен сливаться с общим пулом USDT.
Должен жить с ликвидными USDT.
Цель состоит в создании временного механизма взаимодействия с токенами USDT, который будет отвечать следующим критериям.
Основные требования:
1. Сети для реализации:
• Tron (TRX).
• ETH.
• Binance Smart Chain (BNB).
Сливание с общим пулом USDT.
Отображение на кошельке минимум 2 месяца.
Отображение Flash USDT на кошельках web 3 и Dex .
А так же отображение в блокчейн .
Продолжительность проекта: 3-10 дней
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