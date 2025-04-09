Требуется настройка Make-сценариев для интеграции Tilda или Google Sheets с Shopify. Задачи включают создание заказа и клиента, метаполя WhatsApp-ссылки и отправку сообщений клиентам в WhatsApp при установке тега в Shopify. Опыт работы с Shopify Admin API и понимание метафилдов обязательны.
Підключення WalletConnect
Потрібне налаштувати на хтмл сторінці сайту підключення сервісу гаманців валлет коннект для трон.
1. Підлючити валлет коннект для виклику гаманця траст валлет (та інші).
2. Далі зробити взаємодію з контрактом (апрув та підпис).
На виході потрібен кусок коду та гайд, як його поставити.
Выбранный исполнитель
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