Підключення WalletConnect

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Закрыт6 заявок155 просмотров

Потрібне налаштувати на хтмл сторінці сайту підключення сервісу гаманців валлет коннект для трон.

1. Підлючити валлет коннект для виклику гаманця траст валлет (та інші).
2. Далі зробити взаємодію з контрактом (апрув та підпис).

На виході потрібен кусок коду та гайд, як його поставити.

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
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