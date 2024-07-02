Оптимизация сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открытнет заявокнет просмотров

Здравствуйте Ян. Мне нужно оптимизировать сайт, тематика оловянные солдатики. Мы два года назад переделали сайт и он стал очень плохо индексироваться. С учетом уникального контента и собственных фотографий, сайт все ровно не поднимается.

Оптимизация сайтов
23 дня назад
Полина
 
44 года
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров