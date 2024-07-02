Требуется настройка Make-сценариев для интеграции Tilda или Google Sheets с Shopify. Задачи включают создание заказа и клиента, метаполя WhatsApp-ссылки и отправку сообщений клиентам в WhatsApp при установке тега в Shopify. Опыт работы с Shopify Admin API и понимание метафилдов обязательны.
Оптимизация сайта.
Здравствуйте Ян. Мне нужно оптимизировать сайт, тематика оловянные солдатики. Мы два года назад переделали сайт и он стал очень плохо индексироваться. С учетом уникального контента и собственных фотографий, сайт все ровно не поднимается.
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