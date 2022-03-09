Нужен редизайн [url=http://myprofcom.ru/]этого[/url] сайта Предлагайте свою цену и дедлайн + жду несколько примеров ваших работ
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Добрый день.
Необходим дизайн сайта в Figmа.
Структуру сайта примерно дадим.
Нужно перерисовать и т.п.
Сайты которые нравятся укажем.
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