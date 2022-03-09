Дизайн сайта в Figmа.

Так получилось, что исполнитель из-за российского правительства не смог выполнить задание. Разумеется оставить плохой отзыв или что-то и говорить о предоплате неуместно. Елена, я против и осуждаю всё это, но к сожалению, нас не так много, кто не верит пропаганде. Мне стыдно за них, простите.