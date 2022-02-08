Разработать целевую страницу (лендинг) не более 4-5 экранов

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Разработать дизайн лендинга, на который пользователя будет вести рекламный пост из Инстаграм . До 4-5 экранов (возможно ограничимся 1 экраном). Главная цель: сбор контактных данных. Профиль недвижимость. 

Главное требование цепляющий и эстетичный дизайн. 

В файлах и по ссылке пример привлекательного для нас дизайна / желательной стилистики https://drive.google.com/drive/folders/1ucGLK0jSGB...

http://go.studia-54.ru

2 года назад
guest_16342094186297
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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