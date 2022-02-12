Лендинг

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка1089 просмотров
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Всем привет!

Отдаю на аутсорс небольшой лендинг для тату салона, ~5 блоков

Имеется скромный, но утверждённый прототип

Работа должна быть в фигме

Пожалуйста, прикладывайте к заявке свой телеграм и примеры ваших работ

Понравившемуся кандидату напишу в лс, для более подробного обсуждения

2 года назад
PolEtoLava
29 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mishahexnull
Михаил Елов 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$50
3 дня
С Михаилом очень приятно работать! Получился аккуратный и качественный макет, который сразу был передан верстальщику По ходу сотрудничества не возникло никаких сложностей Рекомендую!
Доволен работой с Полиной. Оплата получена во время и в полном размере. Рекомендую всем данного заказчика!