Привет! Меня зовут Дарья и я начинающий дизайнер, потому что в свои 26 лет решила сменить профессию. Чтобы оценить уровень навыков, предлагаю посмотреть Портфолио или профиль на behance.net/galadd
Я буду полезной для вас если:
- Нужен удобный для пользователя дизайн сайтов
- Стремитесь повысить узнаваемость бренда
- Требуется повысить эффективность рекламы
UI/UX дизайн сайтов и приложений,
визуал для личного и коммерческого использования
рекламные макеты и баннерыкарточки для маркетплейсов
презентации
Так как я являюсь самозанятой, то имею возможность сотрудничать официально, по договору и с чеком.
Из личных качеств хотелось бы отметить гипер-ответственность, пунктуальность (ну а кто любит опоздания?!") и прозрачность работы- всегда остаюсь на связи, готова обсуждать проект с другими его участниками, предоставить отчет о выполненной работе.
К правкам отношусь спокойно, будем работать до устранения замечаний и самое важное- все правки бесплатные. Но не путайте правки с "ой забыл в тз указать, но надо...."
Портфолио
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