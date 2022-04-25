Привет! Меня зовут Дарья и я начинающий дизайнер, потому что в свои 26 лет решила сменить профессию. Чтобы оценить уровень навыков, предлагаю посмотреть Портфолио или профиль на behance.net/galadd

Я буду полезной для вас если:

Нужен удобный для пользователя дизайн сайтов

Стремитесь повысить узнаваемость бренда

Требуется повысить эффективность рекламы

В сферу моей деятельности входят:

UI/UX дизайн сайтов и приложений,

визуал для личного и коммерческого использования

﻿рекламные макеты и баннерыкарточки для маркетплейсов

﻿презентации

﻿Так как я являюсь самозанятой, то имею возможность сотрудничать официально, по договору и с чеком.

Из личных качеств хотелось бы отметить гипер-ответственность, пунктуальность (ну а кто любит опоздания?!") и прозрачность работы- всегда остаюсь на связи, готова обсуждать проект с другими его участниками, предоставить отчет о выполненной работе.

К правкам отношусь спокойно, будем работать до устранения замечаний и самое важное- все правки бесплатные. Но не путайте правки с "ой забыл в тз указать, но надо...."