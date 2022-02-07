Разработать дизайн 404 страницы

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка94 просмотра
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Нужно сделать дизайн страницы с 404 ошибкой для рыболовного ИМ и 2 шаблона под баннеры

2 года назад
Foxfishing
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$70
2 дня
Качественно и в срок, рекомендую
Понравилось работать с Алексом. Отличный позитивный заказчик с интересными задачами! Рекомендую к сотрудничеству! 🚀
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