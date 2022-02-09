Редизайн сайта

[table]ЗадачаSenior или middle+ дизайнер для отрисовки сайта по инвестициям. ТЗ вышлю отдельным документом по запросу. Только профильные дизайнеры, без тильд и сайтов под ключ. Пожалуйста, только уверенным в себе парням / девушкам, у которых в наличии оформленный биханс, ...