Senior дизайнер на проект

[table]ЗадачаSenior или middle+ дизайнер для отрисовки сайта по инвестициям.

ТЗ вышлю отдельным документом по запросу.

Только профильные дизайнеры, без тильд и сайтов под ключ.

Пожалуйста, только уверенным в себе парням / девушкам, у которых в наличии оформленный биханс, на крайний случай набор крутых проектов в Фигме с подтверждением авторства.

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