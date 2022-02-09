Дизайн сайте

Правка макета в figma
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Виталик, добрый день! По рекомендации хочу к вам обратиться для доработки дизайна сайта www.bananashoes.ru
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