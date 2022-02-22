Дизайн лендинга по макету в фигме

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка113 просмотров
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Дизайн лендинга в фигме.

Десктоп + адптив.

Макет - https://www.figma.com/file/s4shZoZiuqt7rqPxlpw0o9/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8?node-id=1%3A3

Дизайн лендинга
2 года назад
sdence
Денис 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
KaterinaPerkov
Катерин 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$200
7 дней
RUB
Норм
Норм
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