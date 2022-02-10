Дизайн страницы сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок771 просмотр
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Все при личном обсуждении 

2 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
18 летГермания
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
TarasWlud
Тарас 
23 годаПольша
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$40
1 день
UAH
Все супер! Дизайн классный. Я как верстальщик, могу сказать что результат очень удобный для верстки Рекомендую!)
Cотрудничеством доволен ! Понятное ТЗ, заказчик всегда на связи, оперативная проверка и оплата. Рекомендую !!
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