Правка макета в figma

$10
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок590 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Правка макета в figma

Figma
2 года назад
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
Спасибо!
Спасибо за проект) 🚀
  • Похожие заказы

  • Требуется сделать дизайн сайта

    Есть сайт со старым дизайном, его нужно сделать более "стильным-молодёжным". Есть примеры похожих сайтов: [url=https://www.caterpillar.com/en/company/caterpillar-foundation.html]caterpillar-foundation[/url] [url=https://freiheitsboten.org/]freiheitsboten[/url] [url=https://bayern.freiheitsboten.org/]bayern.freiheitsboten.org[/url] В подобном стиле нужно сделать главную страницу, учесть при этом содержимое сайта и предложить шаблон для текстов на сайте и страниц с ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта по продаже путешествий на яхте &#9973;

    Необходимо создать [b]дизайн сайта-платформы по бронированию кают на яхтах.[/b] Пример - сайт ближайших конкурентов - https://www.theyachtweek.com [b]Объем[/b] - 10 страниц + 1 попап. Макет сайта готов, выполнен в moqups.com.Целевая аудитория - европейцы 30-55 лет, среднего уровня достатка. Задача ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Senior дизайнер на проект

    $500

    [table]ЗадачаSenior или middle+ дизайнер для отрисовки сайта по инвестициям. ТЗ вышлю отдельным документом по запросу. Только профильные дизайнеры, без тильд и сайтов под ключ. Пожалуйста, только уверенным в себе парням / девушкам, у которых в наличии оформленный биханс, ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    2 года назад