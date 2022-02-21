Катерина - великолепный дизайнер, с которым приятно работать. Нам был необходим дизайн сайта (10 типов страниц) по продаже путешествий на яхте. Екатерина сделала не просто хорошо и вовремя, она превзошла ожидания. Работа была выполнена очень оперативно, мы четко уложились в сроки. Екатерина была всегда на связи, налету вносила все правки. Отдельно отмечу, что у Екатерины очень хорошо получается прочувствовать, чего именно хочет клиент, предложить варианты достижения желаемого эффекта и воплотить их в дизайне. Все наши пожелание были услышаны и реализованы. Дизайн получился очень гармоничный, исходники структурированы. Рекомендую Екатерину для проектов любой сложности. Мы получили в ее лице талантливого ответственного дизайнера с отличным вкусом, и обязательно будем обращаться еще.