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Необходимо создать дизайн сайта-платформы по бронированию кают на яхтах. Пример - сайт ближайших конкурентов - https://www.theyachtweek.com
Объем - 10 страниц + 1 попап.
Макет сайта готов, выполнен в moqups.com.Целевая аудитория - европейцы 30-55 лет, среднего уровня достатка.
Задача сайта - бронирование кают /морских вояжей на парусных яхтах (как expedia.com, или booking.com, только для яхт).
Пожелания по стилю - современный, чистый. Много белого и больших ярких картинок. Сайты, которые нравятся:
- https://www.theyachtweek.com (нравятся большие видео и картинки, цветовая схема. У нас такая же структура сайта как и у https://www.theyachtweek.com, но другой рынок (у них США, у нас Европа), и у нас старше ЦА.
- https://www.expedia.com - палитра, наличие ярких картинок
- https://ajaib.co.id - палитра
- http://bearsears.patagonia.com картинки, видео
- https://seatfrog.com - использование акцентов
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