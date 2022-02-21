Дизайн сайта по продаже путешествий на яхте &#9973;

Дизайн сайтовЗавершен45 заявок963 просмотра
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Необходимо создать дизайн сайта-платформы по бронированию кают на яхтах. Пример - сайт ближайших конкурентов - https://www.theyachtweek.com

Объем - 10 страниц + 1 попап.

Макет сайта готов, выполнен в moqups.com.Целевая аудитория - европейцы 30-55 лет, среднего уровня достатка.

Задача сайта - бронирование кают /морских вояжей на парусных яхтах (как expedia.com, или booking.com, только для яхт).

Пожелания по стилю - современный, чистый. Много белого и больших ярких картинок. Сайты, которые нравятся:

Дизайн сайта
2 года назад
iVengo24
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kathy_belova
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
7 дней назад
2 года назад
$330
14 дней
Катерина - великолепный дизайнер, с которым приятно работать. Нам был необходим дизайн сайта (10 типов страниц) по продаже путешествий на яхте. Екатерина сделала не просто хорошо и вовремя, она превзошла ожидания. Работа была выполнена очень оперативно, мы четко уложились в сроки. Екатерина была всегда на связи, налету вносила все правки. Отдельно отмечу, что у Екатерины очень хорошо получается прочувствовать, чего именно хочет клиент, предложить варианты достижения желаемого эффекта и воплотить их в дизайне. Все наши пожелание были услышаны и реализованы. Дизайн получился очень гармоничный, исходники структурированы. Рекомендую Екатерину для проектов любой сложности. Мы получили в ее лице талантливого ответственного дизайнера с отличным вкусом, и обязательно будем обращаться еще.
С огромным удовольствием работала над заказом Александра! Спасибо за интересный проект! Всё по делу и чётко, проект прошёл довольно быстро! Буду рада поработать еще!)
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