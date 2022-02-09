Дизайн и разработка сайта для студии шугаринга на Тильде

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка102 просмотра
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Нужно разработать дизайн сайта для студии шугаринга и сверстать его на Тильде. Всего 5 страниц. Нужна адаптация под мобильные телефоны и планшеты

2 года назад
guest_16444085427596
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
goroobets
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$10
6 дней
Очень быстро и легко нашли общий язык с исполнителем. Сразу поняла что и как я хочу. Отличный специалист своего дела. Предлагала свои креативные идеи. Было мало изменений и правок. Все выполнено быстро и в срок Рекомендую всем!!!
Анастасия – невероятно милый и приятный в общении человек. Круто, что получилось воплотить в жизнь такой крутой проект. Буду рада помочь ещё! Спасибо!❤️
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