Создать дизайн лэндинга в современном стиле

Добрый день. Нужен небольшой стильный лэндинг для магазина Apple продукции, буквально 5-6 блоков. ТЗ скину при указании исполнителя или при личном общении. Работаем в Figma. Сроки очень короткие, нарисовать нужно за 4-5 дней. ПРОСЬБА НЕ ОТКЛИКАТЬСЯ НА ЗАЯВКУ ТЕМ. КТО НЕ УСПЕЕТ ЗА ЭТИ СРОКИ. Выбирать буду не по отзывам, а по работам в портфолио, поэтому прикрепляйте проекты в заявке.