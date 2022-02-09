Создать дизайн лэндинга в современном стиле

Нужно создать лендинг примерно на 3-5 блоков. Тема: путешествия, горящие туры. Предлагайте цены и идеи, спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен небольшой стильный лэндинг для магазина Apple продукции, буквально 5-6 блоков. ТЗ скину при указании исполнителя или при личном общении. Работаем в Figma. Сроки очень короткие, нарисовать нужно за 4-5 дней. ПРОСЬБА НЕ ОТКЛИКАТЬСЯ НА ЗАЯВКУ ТЕМ. КТО НЕ УСПЕЕТ ЗА ЭТИ СРОКИ. Выбирать буду не по отзывам, а по работам в портфолио, поэтому прикрепляйте проекты в заявке.
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