Краткая новость сайта

Нарисовать сайт для кондитерской, со всем каталогом, но без создания личного профиля. Дизайн нужен тематический. По всем вопросам обращайтесь в лс. По возможности прикрепите свои работы в заявке и укажите сроки выполнения и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн страницы с краткими новостями сайта. Ссылка на категорию: https://markakachestva.ru/electronics/.
Пожелания:
1. Сделать одноколоночную систему. В связи с развитием мобильных версий две колонки и более потеряли актуальность. Картинка будет слева, а остальная информация справа.
2. Какие элементы должны быть прорисованы: картинка, заголовок новости, категории новости, часть текста вступления (на 80-120 сим.), количество лайков (только положительные), дата публикации, количество просмотров, количество комментариев (значок появляется только если есть комментарии).
3. В качестве ориентира можно подсмотреть оформление новостей на Дзене. Лишь в качестве примера, полностью копировать идею не стоит.
4. Дизайн должен быть адаптивным
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