Краткая новость сайта

Необходимо сделать дизайн страницы с краткими новостями сайта. Ссылка на категорию: https://markakachestva.ru/electronics/.

Пожелания:

1. Сделать одноколоночную систему. В связи с развитием мобильных версий две колонки и более потеряли актуальность. Картинка будет слева, а остальная информация справа.

2. Какие элементы должны быть прорисованы: картинка, заголовок новости, категории новости, часть текста вступления (на 80-120 сим.), количество лайков (только положительные), дата публикации, количество просмотров, количество комментариев (значок появляется только если есть комментарии).

3. В качестве ориентира можно подсмотреть оформление новостей на Дзене. Лишь в качестве примера, полностью копировать идею не стоит.

4. Дизайн должен быть адаптивным