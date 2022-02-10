Разработка корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок1056 просмотров
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Необходимо разработать корпоративный сайт в 5 страниц на WordPress.

ТЗ, прототип и карта сайта готовы.

Дизайн сайта отрисован в Figma, и уже согласован c заказчиком.

При отклике просьба выслать ссылку на ваше портфолио с похожими работами (при наличии).

2 года назад
guest_16244281677911
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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