Дизайн сайта по колодцам

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок670 просмотров
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Разработка дизайна сайта по копке колодцев с обязательными блоками:

https://gyazo.com/a837b65bd0919aa8525b5a314475ba3e

https://gyazo.com/63effb51c953af2eecd27ec22ca30583

https://gyazo.com/cff0b2fb9be351151e6259ba3007d16c

https://gyazo.com/38768b91ee0c3b5f7f16bd496225bd1a

https://gyazo.com/160e458d79b2b4ad37f17ba5789a9fcc

https://gyazo.com/3d4d383e1ec3102ca5acae9e772be9d5

https://gyazo.com/26b1e935ce9151043db0d3ff22c8951e

https://gyazo.com/9b0719458a27afd474656b4c7613b995

https://gyazo.com/471e0aaa596dc3769db5170c2f043a04

https://gyazo.com/9daa34786b1bd1c2efef1ab8ebea48f2

https://gyazo.com/2cf88aec5f9d2f49935616c3754615a2

+ калькулятор примеры:

https://водотехник.москва/

https://vodaizkolodca.ru/

Исполнитель должен иметь опыт и примеры создания сайта с частичной подменой текста и

гео-подменой поддоменов.

Дизайн сайта
2 года назад
ivantchaevitch
Иван 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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