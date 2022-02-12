Дизайн сайта по колодцам

Необходима разработка небольшого сайта ВЫВОЗ МУСОРА (главная + 6 страниц услуг) . Примеры сайтов https://gruzoperevozki-gruzchiki.ru/ https://musor.od.ua/ Указывайте, пожалуйста, сроки, ориентировочную цену, и ссылку на портфолио.[url=https://www.weblancer.net/jobs/wordpress/]wordpress[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна сайта по копке колодцев с обязательными блоками:
https://gyazo.com/a837b65bd0919aa8525b5a314475ba3e
https://gyazo.com/63effb51c953af2eecd27ec22ca30583
https://gyazo.com/cff0b2fb9be351151e6259ba3007d16c
https://gyazo.com/38768b91ee0c3b5f7f16bd496225bd1a
https://gyazo.com/160e458d79b2b4ad37f17ba5789a9fcc
https://gyazo.com/3d4d383e1ec3102ca5acae9e772be9d5
https://gyazo.com/26b1e935ce9151043db0d3ff22c8951e
https://gyazo.com/9b0719458a27afd474656b4c7613b995
https://gyazo.com/471e0aaa596dc3769db5170c2f043a04
https://gyazo.com/9daa34786b1bd1c2efef1ab8ebea48f2
https://gyazo.com/2cf88aec5f9d2f49935616c3754615a2
+ калькулятор примеры:
Исполнитель должен иметь опыт и примеры создания сайта с частичной подменой текста и
гео-подменой поддоменов.
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