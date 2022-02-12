Необходима разработка небольшого сайта ВЫВОЗ МУСОРА

$130
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок966 просмотров
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Необходима разработка небольшого сайта ВЫВОЗ МУСОРА (главная + 6 страниц услуг) . Примеры сайтов  https://gruzoperevozki-gruzchiki.ru/ https://musor.od.ua/

Указывайте, пожалуйста, сроки, ориентировочную цену, и ссылку на портфолио.wordpress

2 года назад
guest_16446198538568
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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