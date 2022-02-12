Нужен дизайн ИМ порядка 12 страниц + адаптивы. Бюджет до 1000$. Рассмотрю только кандитов с ссылками на работы в фигма, присылайте лучшие работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка небольшого сайта ВЫВОЗ МУСОРА (главная + 6 страниц услуг) . Примеры сайтов https://gruzoperevozki-gruzchiki.ru/ https://musor.od.ua/
Указывайте, пожалуйста, сроки, ориентировочную цену, и ссылку на портфолио.wordpress
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват) 14 шаблонов (в ...Завершен2 года назад
Требуется обновить дизайн сайтаДизайн сайтов68 заявокЗакрыт2 года назад
Из файлов в PNG в figma со структурой.Завершен2 года назад
Сделать 3-6 картинок одного размераДизайн сайтов25 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать корпоративный сайт в 5 страниц на WordPress. ТЗ, прототип и карта сайта готовы. Дизайн сайта отрисован в Figma, и уже согласован c заказчиком. При отклике просьба выслать ссылку на ваше портфолио с ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо оформить группу ВКонтакте. Что необходимо: 1. Логотип по примеру 2. Аватарку по примеру 3. Обложка сообщества для ПК 4. Обложка сообщества под Мобильную версию 5. Меню - 1 картинка 6. Виджет из 3-х картинок 7. Товары - 8 шт. 8. Картинка для ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен современный минималистичный дизайн, ТЗ выбранному исполнителю. Желательно, чтобы у вас в портфолио были подобные работы. Жду предложений по стоимости и срокам.Завершен2 года назад