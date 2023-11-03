Нужен человек который знаком с Modx. есть сайт MODX + Minishop + Babel 2 языка на контекстах характеристики выводятся снипетом msOptions перевод характеристик прописаны в словарях минишопа. надо сделать вывод сгрупированных ...
Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
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