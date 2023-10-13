Тексты в блог

Ищем копирайтера для наполения блога на нашем портале. Мы пишем статьи на разные темы, связанные с digital - маркетинг, бизнес, нейросети, SEO. В основном, это формат инструкций, гайдов, подборок полезных сервисов. Если вам близки эти тематики, умеете писать в инфостиле и ненавидите водянистые тексты так же, как мы – сработаемся. Если базово знакомы с SEO – будет преимуществом.



Из требований: опыт в копирайтинге (важно уметь писать не посты, а именно статьи-лонгриды), ответственность, грамотность и желательно базовое понимание указанных тематик.