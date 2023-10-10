Чат-менеджер

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)
Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.
Требования к кандидату: Подходит:
студентам, школьникам
мамам в декрете
для удаленной подработки
Условия работы:
Занятость: 2-3 часа
график свободный
Частичная занятость
Зарплата до 19000р
Частичная занятость Зарплата до 19000р
Место работы • Удаленная работа
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1JeLt4cypJZOPVtI4AF6sQCuMe-CIIeI1LmrnP-pDWks/edit?usp=sharing
Контакты:
Telegram: @Vera_adminn
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на англійскій мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
Написать отзыв на авито оплата 120р после того как отзыв опубликуется Для этого у вас должен быть аккаунт на авито. Пишите рассмотрим всехКопирайтинг25 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1
Что требуется от тебя: 1. Телефон с российской сим-картой и установленным WhatsApp 2. Выход в интернет Задача: Разослать 50 сообщений по готовой базе WhatsApp (есть заготовленный текст для ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомленняЗавершен3 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук щодо одного додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен3 месяца назад