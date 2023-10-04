Рассыльщик WhatsApp

Шукаю на постійну роботу виконавця з медичною освітою або великим досвідом написання текстів на медичну тематику. Додаю файл з тестовим завданням (виконати на вибір: або опис товару на 1000 сбп, або опис категорії з першого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что требуется от тебя:
1. Телефон с российской сим-картой и установленным WhatsApp
2. Выход в интернет
Задача:
Разослать 50 сообщений по готовой базе WhatsApp (есть заготовленный текст для рассылки)
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