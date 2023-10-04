Рассыльщик WhatsApp

$1
КопирайтингЗакрыт33 заявки92 просмотра
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Что требуется от тебя:

1. Телефон с российской сим-картой и установленным WhatsApp

2. Выход в интернет

Задача:

Разослать 50 сообщений по готовой базе WhatsApp (есть заготовленный текст для рассылки)

2 месяца назад
dukanant55
Антон 
21 годРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад