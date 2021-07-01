.В коммуникационное Digital агентство требуется автор/ копирайтер с опытом работы в СМИ и опытом написания журналистских текстов.

Кого мы ищем?

Профессионала, который имеет за плечами опыт написания текстов/ публикаций для СМИ, написания текстов в общественной, политической или экономической тематике.

Идеально, если вы умеете писать в разных жанрах — как официальную биографию, так и сторителлинг о персоне: правильно расставлять акценты и подбирать формулировки.

Требования:

— Вы подойдете нам, если у вас опыт работы в СМИ от 5 лет

— Умеете писать лонгриды 4,5-6 тыс знаков

— Имеете врожденную грамотность и хорошо владеете русским языком

— Имеете профильное образование

Что нужно будет делать:

Писать тексты от 2000 до 14000 знаков на финансовые, политические, общественные тематики (биографические статьи, публикации под инфоповоды)

Грамотно подбирать инфоповоды и подавать информацию с выгодной стороны

Ответственно относиться к работе — перепроверять факты, докапываться до сути, анализировать источники

Условия работы:

Мы рассматриваем авторов на долгое сотрудничество

Загрузка — 12000-14000 знаков в день

Оплата — от 350 рублей за 1000 знаков. Оплата как сдельная, также возможен вариант устройства в штат

Работа удаленно по согласованному графику

При отклике на данную вакансию просьба прислать следующую информацию:

— Укажите ваше образование

— Укажите регион проживания

— Опыт работы в СМИ или смежных профессиях

— Приложите ссылки на ваши опубликованные материалы

— А также укажите диапазон времени, в которое вы можете работать, и количество дней в неделю.

Откликнуться можно в телеграм @elizasollo или на сайте.