Требуется копирайтер для написания 20 рекламных постов для Instagram и разработки контент-плана. Каждый текст объемом 500-700 символов. Обязательно выполнить тестовое задание. Укажите стоимость за 20 постов в отклике.
Написание деловых статей
.В коммуникационное Digital агентство требуется автор/ копирайтер с опытом работы в СМИ и опытом написания журналистских текстов.
Кого мы ищем?
Профессионала, который имеет за плечами опыт написания текстов/ публикаций для СМИ, написания текстов в общественной, политической или экономической тематике.
Идеально, если вы умеете писать в разных жанрах — как официальную биографию, так и сторителлинг о персоне: правильно расставлять акценты и подбирать формулировки.
Требования:
— Вы подойдете нам, если у вас опыт работы в СМИ от 5 лет
— Умеете писать лонгриды 4,5-6 тыс знаков
— Имеете врожденную грамотность и хорошо владеете русским языком
— Имеете профильное образование
Что нужно будет делать:
- Писать тексты от 2000 до 14000 знаков на финансовые, политические, общественные тематики (биографические статьи, публикации под инфоповоды)
- Грамотно подбирать инфоповоды и подавать информацию с выгодной стороны
- Ответственно относиться к работе — перепроверять факты, докапываться до сути, анализировать источники
- Мы рассматриваем авторов на долгое сотрудничество
- Загрузка — 12000-14000 знаков в день
- Оплата — от 350 рублей за 1000 знаков. Оплата как сдельная, также возможен вариант устройства в штат
- Работа удаленно по согласованному графику
— Укажите ваше образование
— Укажите регион проживания
— Опыт работы в СМИ или смежных профессиях
— Приложите ссылки на ваши опубликованные материалы
— А также укажите диапазон времени, в которое вы можете работать, и количество дней в неделю.
Откликнуться можно в телеграм @elizasollo или на сайте.
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