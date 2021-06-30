Требуются копирайтеры с опытом в онлайн-обучении для написания мини-обзоров различных курсов и образовательных платформ. Темы включают программирование, маркетинг, дизайн и менеджмент. Оплата от 50 руб/1000 символов. Полное техническое задание будет предоставлено исполнителям.
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