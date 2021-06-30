Требуется написать SEO-текст объемом 2000 символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Предоставлено подробное ТЗ и шаблон для ориентира. Оплата составляет 100 рублей за текст, при успешной работе возможно сотрудничество на постоянной основе.
Сделать обзор форекс брокера
Добрый день. Только для практикующих в прошлом/настоящем трейдеров.
Нужно сделать обзор форекс-брокера по ТЗ из вложения. Потребуется пройти регистрацию, изучить тарифы, зачислить минимальную сумму для совершения сделки.
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1UIpezFDpWs9hafwiPrBV-nmuYkXel6oDFi5ynLUJZKs/edit?usp=sharing
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