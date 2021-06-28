Требуется написать 20 информационных статей на тему копчения. Каждая статья должна содержать около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Подробные требования к статьям будут предоставлены отдельно.
Написать статью для IT-блога «Что такое IP-адрес»
Требуется написать статью-обзор, используя рус. и анг. источники.
ТОЛЬКО для авторов с хорошим техническим английским, пониманием IT-тематики (обзоры техники или программ НЕ подходят), еще лучше — практическим опытом в программировании.
Объём текста: 5-7 000 символов (с пробелами)
Требуемая уникальность: не менее 90% по text.ru.
Дополнительные параметры текста: водность – не более 30%, заспамленность – не более 60%, академтошнота – не более 9% (по https://text.ru/seo).
Целевая аудитория: все, кто имеет дело с созданием и обслуживанием сайтов, а также активно интересуется IT-сферой на любительском уровне: админы, программисты, веб-мастера, владельцы ресурсов и т.д.
Цель текста: информативный и понятный обзор, написанный без излишней технической зауми. Больше фактов и практики – меньше «воды».
Дополнительная информация:
⦁ Приоритет по форме подаче - инфостиль. Длинные рассуждения, вводные, канцеляризмы и пр. «излишества» в тексте должны быть вычищены. КАЖДОЕ предложение должно нести полезную информацию. В абзацах должно быть ДО 3–4 предложений.
⦁ Название не меняем.
⦁ Текст пишем строго от третьего лица. Это наш общий формат для всего контента.
⦁ Маркированные и числовые списки оформляем ТОЛЬКО в виде «Заголовок + пункты отдельными предложениями (с точкой на конце)» Схема «двоеточие + пункты через точку с запятой» - используется только в крайнем случае (или, когда пункты – 1 слово).
⦁ Все имена собственные пишем ТОЛЬКО в общеупотребимом виде. Употребляется с большой буквы – пишем с большой. Это же касается иностранных названий, которые могут употребляться на языке оригинала или в русской транскрипции.
⦁ Используем правильные дефисы (—) и кавычки («»).
⦁ Разбиваем законченные по смыслу блоки тематическими подзаголовками Н2-Н4.
⦁ Примерный план и источники даны в прикреплённом документе. Если будут использоваться дополнительные источники – их надо предварительно согласовать.
⦁ Крайне желательно придерживаться данного в ТЗ объема, но если будет чуть больше не страшно. Если информация действительно нужна для раскрытия темы – оплатим без проблем, после предварительного согласования.
Референс по оформлению и подаче материала - здесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется написать 20 информационных статей по строительству, каждая объемом около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов. Подробные требования будут предоставлены заинтересованным. Оплата возможна через различные системы, включая карты российских банков.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется копирайтер для написания текстов для новых небольших сайтов. Задачи включают создание контента для различных страниц и блоков, обсуждение тематики и предоставление дополнительной информации. Ожидается стабильный объем заказов — около 10 в день. Возможен перевод текстов на разные языки.Копирайтинг137 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать 2-3 отзыва о паре обуви от имени разных людей. Каждый отзыв должен содержать около 200 символов. Укажите в заявке стоимость одного отзыва.Копирайтинг35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо проверить орфографию и поправить стилистику текста в проекте Figma. Исправления должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Окончательный платеж будет выставлен с учетом оплаты через БС.Завершен4 года назад
Требуется копирайтер для написания контента на сайт, посвященный металлическим окнам. Имеется готовая структура и СЯ, ссылки на сайты производителей. Объем работы значительный, необходимо оценить время для соблюдения сроков.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать текст для лендинга на тему уборок квартир в Москве. Необходимы текстовые блоки: отзывы, преимущества, описания услуг. Ожидается грамотное распределение LSI-фраз для повышения релевантности. Также возможно дополнительно собрать LSI-фразы. Объем работы - около 10 000 символов.Завершен4 года назад
Требуется подготовить 10 текстов на тему приготовления популярных блюд для сайта. Каждый текст должен содержать 2000 знаков с пробелами и быть написан на русском языке. Ожидается качественный копирайтинг, отражающий кулинарные особенности и рецепты.Завершен4 года назад
Требуется редактирование текста с акцентом на сохранение оригинального стиля. Необходимо устранить повторы и ошибки, а также улучшить структуру, чтобы текст стал более легким для восприятия. Стиль должен напоминать рассказы профессионала. Пример работ предоставлен для понимания.Завершен4 года назад