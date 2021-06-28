Написать статью для IT-блога «Что такое IP-адрес»

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок479 просмотров

Требуется написать статью-обзор, используя рус. и анг. источники.

ТОЛЬКО для авторов с хорошим техническим английским, пониманием IT-тематики (обзоры техники или программ НЕ подходят), еще лучше — практическим опытом в программировании.

Объём текста: 5-7 000 символов (с пробелами)

Требуемая уникальность: не менее 90% по text.ru.

Дополнительные параметры текста: водность – не более 30%, заспамленность – не более 60%, академтошнота – не более 9% (по https://text.ru/seo).

Целевая аудитория: все, кто имеет дело с созданием и обслуживанием сайтов, а также активно интересуется IT-сферой на любительском уровне: админы, программисты, веб-мастера, владельцы ресурсов и т.д.

Цель текста: информативный и понятный обзор, написанный без излишней технической зауми. Больше фактов и практики – меньше «воды».

Дополнительная информация:

⦁ Приоритет по форме подаче - инфостиль. Длинные рассуждения, вводные, канцеляризмы и пр. «излишества» в тексте должны быть вычищены. КАЖДОЕ предложение должно нести полезную информацию. В абзацах должно быть ДО 3–4 предложений.

⦁ Название не меняем.

⦁ Текст пишем строго от третьего лица. Это наш общий формат для всего контента.

⦁ Маркированные и числовые списки оформляем ТОЛЬКО в виде «Заголовок + пункты отдельными предложениями (с точкой на конце)» Схема «двоеточие + пункты через точку с запятой» - используется только в крайнем случае (или, когда пункты – 1 слово).

⦁ Все имена собственные пишем ТОЛЬКО в общеупотребимом виде. Употребляется с большой буквы – пишем с большой. Это же касается иностранных названий, которые могут употребляться на языке оригинала или в русской транскрипции.

⦁ Используем правильные дефисы (—) и кавычки («»).

⦁ Разбиваем законченные по смыслу блоки тематическими подзаголовками Н2-Н4.

⦁ Примерный план и источники даны в прикреплённом документе. Если будут использоваться дополнительные источники – их надо предварительно согласовать.

⦁ Крайне желательно придерживаться данного в ТЗ объема, но если будет чуть больше не страшно. Если информация действительно нужна для раскрытия темы – оплатим без проблем, после предварительного согласования.

Референс по оформлению и подаче материала - здесь.

4 года назад
webdub
Эдуард 
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