Требуется написать SEO-текст объемом 2000 символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Предоставлено подробное ТЗ и шаблон для ориентира. Оплата составляет 100 рублей за текст, при успешной работе возможно сотрудничество на постоянной основе.
Фразы для чат ботов
Необходимо написать около 2500 фраз для чат ботов для трансляции. Пример фраз : как тебя зовут; сколько лет; че ел сегодня; я тут жру , а ты че н ешь?, откуда ты, , как часто стримишь, какие игры стримишь, я ожил !!! и т.п. Нужны универсальные фразы. Фразы могут повторяться по смыслу, но не более 4 раз и не быть дословным повтором. Фразы не должны быть слишком длинными. Результатом будет txt файл с 2500 фразами. Так же не должно быть одних вопросов , можно сделать глупую фразу как будто написал взрослый или же наоборот . Допустимы обзывательства но не так много
Заявки фрилансеров
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