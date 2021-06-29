Фразы для чат ботов

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Закрыт19 заявок613 просмотров

Необходимо написать около 2500 фраз для чат ботов для трансляции. Пример фраз : как тебя зовут; сколько лет; че ел сегодня; я тут жру , а ты че н ешь?, откуда ты, , как часто стримишь, какие игры стримишь, я ожил !!! и т.п. Нужны универсальные фразы. Фразы могут повторяться по смыслу, но не более 4 раз и не быть дословным повтором. Фразы не должны быть слишком длинными. Результатом будет txt файл с 2500 фразами. Так же не должно быть одних вопросов , можно сделать глупую фразу как будто написал взрослый или же наоборот . Допустимы обзывательства но не так много

4 года назад
moweild
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