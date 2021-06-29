Написать статью об актере

Требуется написать статью-обзор для IT-блога на тему «Что такое IP-адрес». Объем текста 5-7 000 символов, уникальность не менее 90% по text.ru. Ожидается информативный текст с минимальной водностью и заспамленностью, написанный от третьего лица. Целевая аудитория — администраторы, программисты и веб-мастера.