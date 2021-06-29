Необходим seo-текст на 2к символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Есть подробное ТЗ и шаблон, на который нужно ориентироваться. Задача несложная, если у вас получится качественный текст, будем работать дальше.

Оплата: 100 руб за текст, планируется, что вы пишите несколько текстов.