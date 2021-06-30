Написать 30 коротких текстов для соцсетей

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Закрыт15 заявок1493 просмотра

Требуется 30 текстов для соцсетей для продвижения онлайн-магазина крафтового пива в Инстаграм, ФБ и т.д. В данный момент наработали такой алгоритм: находится тематическая фотка, под нее пишется короткий оригинальный текст (буквально 1-2 абзаца по несколько предложений) + короткое напоминание об ассортименте (здесь тоже требуется некоторый креатив, а не просто копи-паст) + контактные данные и как заказать.

Можно упомянуть в какой-то смешной манере о теме фото, задать какой-то смешной или провокационный вопрос читателю (например, в стиле А знаете ли вы что?...). Либо же упомнять какой-то занимательный и смешной факт, как-либо связанный с крафтовым пивом. Текст должен быть с подходящими эмодзи, креативно и в тему подобранными.

Нужен человек однозначно в теме мирового крафтового пивоварения, который четко понимает что такое современно крафтовое пивоварение, какие есть крафтовые пивоварни в Украине и зарубежом. Для которого слова IPA, APA, Sour, Maple или Oatmeal Stout знакомы и понятны. А такие пивоварни как BrewDog, Stone Brewing, Flying Dog и т.д. не являются чем-то необычным. Пожалуйста, не пытайтесь себя выдать за такого, если вы им не являетесь. Это видно сразу же!

Тексты должны быть написаны интересно, современно, креативно, провокационно. Унылые фразы про "вкусное пенное", "как хорошо выпить свежего пивка в солнечный день" абсолютно неинтересны!

4 года назад
blackbat
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