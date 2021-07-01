Описать 18 моделей женской одежды

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Завершен11 заявок569 просмотров

Описать 20 моделей женской одежды. Количество знаков (збп) не менее 250 для 1 изображения: 5000 знаков на всю работу. Целевая аудитория текстов: женщины 35-50 лет, достатка выше среднего.

Прикрепляю пример в каком стиле должно быть выполнено описание. Предлагаю сделать тестовое задание для того, чтобы понять насколько мы подходим.

4 года назад
abajurov
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 дней назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Рекомендую Анастасию как профессионального копирайтера. Все работы выполняются точно в срок, без задержек. Тексты грамотные и интересные. Очень приятно сотрудничать.
С данным заказчиком приятно работать. Четко формулирует задачу, интересный проект, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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AKushinskaya
Анастасия 
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