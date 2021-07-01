Описать 20 моделей женской одежды. Количество знаков (збп) не менее 250 для 1 изображения: 5000 знаков на всю работу. Целевая аудитория текстов: женщины 35-50 лет, достатка выше среднего.

Прикрепляю пример в каком стиле должно быть выполнено описание. Предлагаю сделать тестовое задание для того, чтобы понять насколько мы подходим.