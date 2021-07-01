Требуется написать SEO-текст объемом 2000 символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Предоставлено подробное ТЗ и шаблон для ориентира. Оплата составляет 100 рублей за текст, при успешной работе возможно сотрудничество на постоянной основе.
Описать 18 моделей женской одежды
Описать 20 моделей женской одежды. Количество знаков (збп) не менее 250 для 1 изображения: 5000 знаков на всю работу. Целевая аудитория текстов: женщины 35-50 лет, достатка выше среднего.
Прикрепляю пример в каком стиле должно быть выполнено описание. Предлагаю сделать тестовое задание для того, чтобы понять насколько мы подходим.
Выбранный исполнитель
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