abajurov

Игорь abajurov

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$26
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Описать 21 модель женской одежды

    Необходимо описать 21 модель женской одежды с общим объемом текста не менее 5250 знаков. Каждый текст должен содержать минимум 250 знаков для одной модели. Целевая аудитория - женщины в возрасте 35-50 лет со средним и высоким уровнем дохода.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Описать 44 модели женской одежды

    Требуется описание 44 моделей женской одежды с объемом текста не менее 250 знаков на каждую модель, всего 11000 знаков. Целевая аудитория — женщины 35-50 лет, среднего и высокого достатка. Пример стиля и тестовое задание предоставлены для оценки соответствия.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Описать 44 модели женской одежды

    Требуется подготовить описания для 44 моделей женской одежды. Объем текста должен составлять не менее 11000 знаков, ориентируясь на целевую аудиторию женщин 35-50 лет с средним и высоким достатком. Каждый текст должен содержать минимум 250 знаков.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Описать 18 моделей женской одежды

    Требуется описать 20 моделей женской одежды с объемом текста не менее 250 знаков на каждую модель. Общее количество знаков должно составлять 5000. Целевая аудитория — женщины 35-50 лет с достатком выше среднего. Пример стиля описания предоставлен.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Описать 18 моделей женской одежды

    Описать 18 моделей женской одежды. Количество знаков (збп) не менее 250 для 1 изображения: 4500 знаков на всю работу. Целевая аудитория текстов: женщины 35-50 лет, достатка выше среднего. Прикрепляю пример в каком стиле должно ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

tanelinka
Татьяна 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
Описать 21 модель женской одежды
Все отлично. Только положительные впечатления от общения и проекта. Всем рекомендую! Надуюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все выполнено в срок
Ответный отзыв
tanelinka
Татьяна 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
Описать 44 модели женской одежды
Отличный заказчик! Интересный проект, четкая постановка задачи, моментальная оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.
Все выполнено в срок
Ответный отзыв
AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
Описать 18 моделей женской одежды
С данным заказчиком приятно работать. Четко формулирует задачу, интересный проект, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!
Рекомендую Анастасию как профессионального копирайтера. Все работы выполняются точно в срок, без задержек. Тексты грамотные и интересные. Очень приятно сотрудничать.
Ответный отзыв