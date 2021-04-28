Требуется изменить соотношение сторон 30 изображений на 4:5 и 13:18. Необходимо удалить логотип и цифры с изображений. Примеры и тестовое задание предоставлены.
- Обработка фотографий17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо описать 21 модель женской одежды с общим объемом текста не менее 5250 знаков. Каждый текст должен содержать минимум 250 знаков для одной модели. Целевая аудитория - женщины в возрасте 35-50 лет со средним и высоким уровнем дохода.Завершен4 года назад
Требуется описание 44 моделей женской одежды с объемом текста не менее 250 знаков на каждую модель, всего 11000 знаков. Целевая аудитория — женщины 35-50 лет, среднего и высокого достатка. Пример стиля и тестовое задание предоставлены для оценки соответствия.Завершен4 года назад
Требуется подготовить описания для 44 моделей женской одежды. Объем текста должен составлять не менее 11000 знаков, ориентируясь на целевую аудиторию женщин 35-50 лет с средним и высоким достатком. Каждый текст должен содержать минимум 250 знаков.Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется описать 20 моделей женской одежды с объемом текста не менее 250 знаков на каждую модель. Общее количество знаков должно составлять 5000. Целевая аудитория — женщины 35-50 лет с достатком выше среднего. Пример стиля описания предоставлен.Завершен4 года назад
Описать 18 моделей женской одежды. Количество знаков (збп) не менее 250 для 1 изображения: 4500 знаков на всю работу. Целевая аудитория текстов: женщины 35-50 лет, достатка выше среднего. Прикрепляю пример в каком стиле должно ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад