Необходимо описать 21 модель женской одежды с общим объемом текста не менее 5250 знаков. Каждый текст должен содержать минимум 250 знаков для одной модели. Целевая аудитория - женщины в возрасте 35-50 лет со средним и высоким уровнем дохода.