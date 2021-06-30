Требуется написать статью на тему 20 легких комедий о путешествиях объемом до 5000 знаков. Уникальность текста должна быть от 95%, с минимальным использованием сложных конструкций. Для вдохновения можно использовать указанные источники. Также нужно подобрать картинки с афишами или стоп-кадрами из фильмов.