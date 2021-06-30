Написать статью про кино

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Закрыт5 заявок591 просмотр

Привет!

Нужно подготовить материал про актеров, которые снимались за копейки.

Объем текста - до 4000 знаков, по главреду - 8 баллов, уникальность - от 95%.

Минимально использовать сложные конструкции, деепричастные/причастные обороты.

Рассказать про 5 девушек и про 5 мужчин, указать первые гонорары.

За основу можно взять:

https://www.youtube.com/watch?v=chvCU-ropwU

https://zen.yandex.ru/media/p_q/izvestnye-aktery-kotorye-soglasilis-snimatsia-za-kopeiki-i-sygrali-v-shedevre-605eb7d53d911e18a5620e83

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