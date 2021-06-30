Требуется написать SEO-текст объемом 2000 символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Предоставлено подробное ТЗ и шаблон для ориентира. Оплата составляет 100 рублей за текст, при успешной работе возможно сотрудничество на постоянной основе.
Написать статью про кино
Привет!
Нужно подготовить материал про актеров, которые снимались за копейки.
Объем текста - до 4000 знаков, по главреду - 8 баллов, уникальность - от 95%.
Минимально использовать сложные конструкции, деепричастные/причастные обороты.
Рассказать про 5 девушек и про 5 мужчин, указать первые гонорары.
За основу можно взять:
https://www.youtube.com/watch?v=chvCU-ropwU
https://zen.yandex.ru/media/p_q/izvestnye-aktery-kotorye-soglasilis-snimatsia-za-kopeiki-i-sygrali-v-shedevre-605eb7d53d911e18a5620e83
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется автор для написания 30 оригинальных текстов для соцсетей, посвященных крафтовому пиву. Каждая запись должна сочетать креативный подход, интересные факты и провокационные вопросы. Важно учитывать специфику крафтового пивоварения и современные тренды, а также использовать эмодзи для привлечения внимания. Идеально подойдет специалист, знакомый с международными и украинскими пивоварнями.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать обзор форекс-брокера для практикующих трейдеров. Необходимо пройти регистрацию, изучить тарифы и внести минимальную сумму для совершения сделки. Приложите ссылки на примеры работ и укажите бюджет.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется описать 20 моделей женской одежды с объемом текста не менее 250 знаков на каждую модель. Общее количество знаков должно составлять 5000. Целевая аудитория — женщины 35-50 лет с достатком выше среднего. Пример стиля описания предоставлен.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
Требуется написать около 2500 фраз для чат-ботов, которые будут использоваться в трансляциях. Фразы должны быть универсальными, разнообразными по смыслу, избегая дословных повторов. Включите как вопросы, так и простые утверждения или забавные высказывания. Результат — текстовый файл с готовыми 2500 фразами.Копирайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать уникальную статью об актере, используя предоставленные ссылки на источники информации. Необходим оригинальный текст, отражающий ключевые моменты и достижения актера.Копирайтинг39 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для написания текстов в эзотерическом направлении. Темы: медитации, руны, кундалини. Ожидается качественный и оригинальный контент.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Требуется написать статью-обзор для IT-блога на тему «Что такое IP-адрес». Объем текста 5-7 000 символов, уникальность не менее 90% по text.ru. Ожидается информативный текст с минимальной водностью и заспамленностью, написанный от третьего лица. Целевая аудитория — администраторы, программисты и веб-мастера.Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать 2-3 отзыва о паре обуви от имени разных людей. Каждый отзыв должен содержать около 200 символов. Укажите в заявке стоимость одного отзыва.Копирайтинг35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо проверить орфографию и поправить стилистику текста в проекте Figma. Исправления должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Окончательный платеж будет выставлен с учетом оплаты через БС.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад