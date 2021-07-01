Написать статью про кино

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Завершен12 заявок823 просмотра

Написать стать про кино - 20 легких комедий про путешествия.

Объем - до 5000 знаков, по главреду - 7-8, уникальность - от 95%.

Никаких сложных конструкций, деепричастных

причастных оборотов - по минимуму.

За основу можно взять:

https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/15-dushevnyh-filmov-o-puteshestviyah-1127460/

https://www.skyscanner.ru/news/10-krasivykh-filmov-vdokhnovlyayushchikh-na-puteshestviya

https://www.film.ru/articles/6-filmov-o-puteshestviyah

Подобрать картинки - афиша или стопкадр из фильма.

Пишите сразу цену за 1000 знаков и сроки в заявке, без этого заявки не смотрю.

4 года назад
Needtext
30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

_steniakina_
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Очень быстро выписан текст, все по ТЗ. Рекомендую!
Все хорошо сработано, быстрая оплата. Нет никаких претензий. Рекомендую

Заявки фрилансеров

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