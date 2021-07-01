Требуется написать около 2500 фраз для чат-ботов, которые будут использоваться в трансляциях. Фразы должны быть универсальными, разнообразными по смыслу, избегая дословных повторов. Включите как вопросы, так и простые утверждения или забавные высказывания. Результат — текстовый файл с готовыми 2500 фразами.