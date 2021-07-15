Здравствуйте копирайтеры!

Нужно написать чуть больше 20-ти материалов по тесе проектирование, строительство, дороги.

ВАЖНО: нам НЕ нужно SEO, нам нужно КАЧЕСТВО - хорошая читабельность текста, с упором на продажу.

Все текста будут 1-1.5 тыс сим без учета пробелов.

От вас жду:

1. Когда сможете приступить и сколько времени понадобиться.

2. Цену за 1 тыс сим без учета пробелов.

3. Примеры работ