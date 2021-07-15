Требуется написать SEO-текст объемом 2000 символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Предоставлено подробное ТЗ и шаблон для ориентира. Оплата составляет 100 рублей за текст, при успешной работе возможно сотрудничество на постоянной основе.
20+ текстов для сайта
Здравствуйте копирайтеры!
Нужно написать чуть больше 20-ти материалов по тесе проектирование, строительство, дороги.
ВАЖНО: нам НЕ нужно SEO, нам нужно КАЧЕСТВО - хорошая читабельность текста, с упором на продажу.
Все текста будут 1-1.5 тыс сим без учета пробелов.
От вас жду:
1. Когда сможете приступить и сколько времени понадобиться.
2. Цену за 1 тыс сим без учета пробелов.
3. Примеры работ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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