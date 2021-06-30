Добрый день!

Необходимо в кратчайшие сроки написать несколько статей на тему строительства. Каждая статья от 1500 до 2500 символов без пробелов. Проверка по Адвего. Желательно, чтобы у вас уже был опыт работы в этой сфере.

Оплата - 40р/1000збп.

В ответе показывайте примеры своих работ по теме строительства.