Статья с обзорами курсов для онлайн обучения

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Закрыт12 заявок1004 просмотра

Нужен копирайтер (можно несколько человек), имеющий опыт в онлайн-обучении: возможно, проходил какие-либо курсы, понимает, как устроены в целом площадки для онлайн обучения (geekbrains, skillbox, нетология и др.)

Потребуется писать мини-обзоры разных площадок и курсов.

Примерные темы: (категория: Программирование)

курсы для веб разработчиков с нуля,

курсы по python,

курсы по data science

курсы для тестировщиков по

и подобные.

Также будут категории маркетинг, дизайн, тексты, менеджмент.

Полное техническое задание — потенциальным исполнителям. Оплата: от 50руб/1000свбп

Python
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