Нужно составить 4 описания на 4 разных товара для Маркетплейса Вальдберриз (фурминатор-дешеддер 2в1 для домашних питомцев, Кисточки для макияжа в наборе 14 шт. с чехлом, Нитриловые черные одноразовые перчатки не медицинские, Краска - отбеливатель для обуви белая для ежедневного обновления кожи, кожзам и синтетики.) Описание должно быть SЕО с ключевыми словами (запросами) обязательно, описание должно быть без "воды" (никаких уменьшительных ласкательных, типа "Самый лучший, красивый фурминатор"), по делу, но не маленькое (2 абзаца). Так же описание должно быть уникальным, я буду это проверять. В идеале ищу человека с опытом написание таких описаний для WB.