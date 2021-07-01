Требуется копирайтер для составления текстов для сайта знакомств. Необходимо разработать шаблоны рассылок и рекламные сообщения. Бюджет обсуждается.
Копирайтер для составления CEO описаний товаров для Макретплейса
Нужно составить 4 описания на 4 разных товара для Маркетплейса Вальдберриз (фурминатор-дешеддер 2в1 для домашних питомцев, Кисточки для макияжа в наборе 14 шт. с чехлом, Нитриловые черные одноразовые перчатки не медицинские, Краска - отбеливатель для обуви белая для ежедневного обновления кожи, кожзам и синтетики.) Описание должно быть SЕО с ключевыми словами (запросами) обязательно, описание должно быть без "воды" (никаких уменьшительных ласкательных, типа "Самый лучший, красивый фурминатор"), по делу, но не маленькое (2 абзаца). Так же описание должно быть уникальным, я буду это проверять. В идеале ищу человека с опытом написание таких описаний для WB.
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